Фильм "Айка"вошел в лонг-лист кинопремии "Золотая арка"

Церемония награждения состоится 14 апреле в Московском театре "Et Cetera".

Российско-казахстанская лента "Айка" режиссера Сергея Дворцевого, вошедшая в шорт-лист премии "Оскар" в 2019 году в номинации "Лучший иностранный фильм" и картина Кирилла Серебренникова о малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя "Лето" вошли в лонг-лист II Международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка". Об этом в пятницу на пресс-конференции объявил председатель правления премии Рустам Ибрагимбеков, передает ТАСС.

"Международная премия придумана нами для фильмов, созданных на территории стран на стыке Европы и Азии. Сейчас на этой территории существует несколько десятков самобытных национальных кинематографий, которые остаются заслонены мощными англоязычными кинематографиями больших стран. Премия создана для того, чтобы на эти ленты было обращено внимание критиков и зрителей. Фильмов, попавших в лонг-лист, в этом году 37", - сказал он.

Помимо двух уже названных фильмов в список также вошли картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Сулейман-гора" Елизаветы Стишовой, "Холодная война" Павла Павликовского, "Мунабия" Таалайбека Кулмендеева и другие. Короткий список участников будет объявлен 1 апреля.

Церемония награждения состоится 14 апреле в Московском театре "Et Cetera". Премия присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В лонг-лист вошли фильмы из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины, Финляндии, Чехии, Хорватии, Эстонии.

Членами жюри "Золотой арки" стали 22 кинокритика. Среди них Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Йон Асп (Швеция), Биргит Боймерс (Великобритания) и другие. Как отметил Ибрагимбеков, оценивать фильмы будут выдающиеся киноведы из стран, которые не представлены в конкурсе.

Премия учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов и проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел России, а также Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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