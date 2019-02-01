Игровая приставка стала причиной похищения человека в Таразе

Парни устроили самосуд.

Настоящий триллер с ночным преследованием и освобождением похищенного человека развернулся ближе к полуночи 26 января в нескольких километрах от Тараза, на дороге, ведущей к дачному поселку Чолдала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

В последнее время в Таразе получил распространение бизнес по сдаче в аренду игровых приставок Sony Playstation.

Несколько молодых людей в возрасте 20-23 лет также решили скоротать время за видеоигрой, и взяли на время приставку, оставив в качестве залога удостоверение личности одного из них. Однако, по истечении оговоренного срока хозяева игровой консоли так и не дождались ни уплаты денег, ни возврата приставки.

В итоге трое парней 25-29 лет решили действовать самостоятельно, без привлечения правоохранительных органов. Сначала они нашли владельца оставленного в залог документа и через него вышли на жителя города Тараза, который, по мнению подозреваемых, и являлся организатором мошеннических действий. Для начала они его основательно избили, а затем уже в бессознательном состоянии запихнули в багажник автомобиля марки Opel Vectra и направились в сторону расположенного вблизи областного центра села Айша биби.

Потерпевший очнулся в багажнике и обнаружил, что похитители не забрали мобильный телефон. Он тут же позвонил на номер 102, объяснил ситуацию старшему инспектору Центра оперативного управления Ерику Рахманкулову и постоянно находился с ним на связи, сообщая о своем местоположении. Благо, в багажнике автомобиля оказалась щель, с помощью которой можно было ориентироваться.

Между тем был объявлен план-перехват, сотрудники полиции города Тараза принялись проверять все машины, направлявшие в сторону села Айша биби. Экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-2" задержал автомобиль подозреваемых.

В задержанном автомобиле находились два молодых человека, обоим по 23 года, жители Тараза и села Аса Жамбылского района. В багажнике полицейские нашли потерпевшего с кровоподтеками на лице. В ту же ночь по горячим следам полицией был задержан третий подозреваемый, который также участвовал в избиении, но в машине его не было.

Начато досудебное расследование по ст.389 ч.3 (самоуправство с применением насилия в группе лиц), ст.24 ч.3 - ст.125 ч.2 п.1 (покушение на похищение человека в группе лиц). Подозреваемые полностью признали свою вину, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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