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Известную российскую актрису задержали в Нью-Йорке

В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит артистка, считают, что задержание связано с ее семьей.

Фото : peoples.ru1 февраля 2019, 19:32

Задержание в США актрисы Ирины Усок связано с ее семьей, сообщает ТАСС.

Женщину задержали в аэропорту Нью-Йорка и поместили в местный изолятор.

"Там ничего криминального нет. Это ее личная ситуация, связанная с семьей, ее ребенок - гражданин Америки. Безусловно, какие-то попытки помочь будут предприняты. На сегодняшний день это все, что можем сказать", - сказали в театре.

Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. Окончила Школу-студию МХАТ. По окончании вуза актрису пригласили в театр "Содружество актеров Таганки" на роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Чехова "Чайка". Кинодебют Усок состоялся в 1997 году в эпизоде фильма "Мама, не горюй". Известна по сериалам "Дети Ванюхина", "Братья Карамазовы", "Даша Васильева - любительница частного сыска".


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