В ЕврАзЭС улучшат условия для производителей и импортеров алкогольной продукции

Председатель Коллегии рассказал, как в союзе будут улучшать взаимную торговлю алкоголем.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. В частности за закрытыми дверями министры обсудили 16 вопросов, один из которых касался взаимной торговли алкоголем, передает Zakon.kz.

В 2018 году на аналогичном заседании страны ЕврАзЭС приняли технический регламент по продаже алкогольного рынка. Сегодня правительство обсуждает, как улучшить условия для предпринимателей.

"Сегодня мы обсуждали наш алкогольный рынок. Вы помните, что на прошлом заседании мы также обсуждали этот вопрос. У нас была дискуссия, которая в том числе была связана с принятие технического регламента и обеспечению безопасности. Важный итог нашей работы заключался в том, что мы приняли технический регламент, который создавался несколько лет. Сейчас мы продолжаем переговоры относительно того, как этот рынок теперь будет работать, ведь в наших странах есть различные режимы", - сказал Тигран Саркисян.

В частности глава коллегии говорил о двух режимах: первый - сертификация импортеров, занимающихся продажей алкогольной продукции, второй - применение обеспечительных платежей, которые являются обременительными для бизнеса.

"Для того, чтобы создать прочие равные условия, мы решили создать для бизнеса более благоприятные условия", - подчеркнул спикер.

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