Легковушка врезалась в автобус в Астане

Назначены соответствующие экспертизы.

По факту ДТП, имевшего место сегодня, первого февраля 2019 года в Астане по пр.Кабанбай батыра, проводится проверка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

По предварительным данным, водитель автомобиля автомобиля "Skoda Yeti", следуя по проспекту Кабанбай батыра, при повороте направо на территорию парковки стадиона, допустил столкновение с маршрутным автобусом № 303, который следовал в попутном направлении по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

От столкновения автобус и автомобиль съехали к кювет, при этом "Skoda Yeti" наехала на дорожный знак.

В результате ДТП с телесными повреждениями в медицинские учреждения города госпитализированы 35- и 54-летняя пассажирки автомобиля и автобуса.

В департаменте полиции призвали автолюбителей к соблюдению правил дорожного движения и напомнили, что, не соблюдая ПДД, они несут угрозу здоровью и жизни людей.

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