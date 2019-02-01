Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о своем участии в казахстанском реалити-шоу
Устаю читать про себя в интернете - Хабиб.
Фото : YÜKLE.MOBİ1 февраля 2019, 20:56
Чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что станет ведущим экстремального реалити-шоу "The Nomads", сообщает Zakon.kz.
"А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете", – написал Нурмагомедов в инстасториз.
На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в четвертом раунде победил Конора Макгрегора из Ирландии, после чего между представителями команд бойцов началась потасовка.
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