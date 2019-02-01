В марте Казахстан начнет экспорт нефтепродуктов - министр энергетики РК

На следующей неделе в Сенате будет рассмотрена ратификация соглашения с Российской Федерацией.

В марте 2019 года начнется экспорт нефтепродуктов, кроме дизтоплива. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи с общественным советом при Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В первом квартале текущего года у нас будет избыток по бензину, мазуту, авиакеросину. Мы предполагаем экспорт наших нефтепродуктов, в основном, в страны Центральной Азии. Вы знаете, долгие годы Казахстан был нетто-импортером по нефтепродуктам, несмотря на то, что мы нефтедобывающая страна. Но, в результате проведенной модернизации наших НПЗ, у нас, во-первых, расширилась линейка, во-вторых - изменилась глубина переработки, в-третьих - качество нефтепродуктов перешло на совершенно другой уровень, на стандарты К4 и К5. И все это дало нам возможность говорить о том, что в этом году мы начнем экспортировать нашим коллегам. Сегодня в Алматы завершаются переговоры с кыргызскими партнерами, на следующей неделе в Сенате будет рассмотрена ратификация соглашения с Российской Федерацией, с которой, как вы знаете, в предыдущем соглашении был запрет на экспорт нефтепродуктов, что откроет нам дорогу для наших нефтепродуктов. Поэтому, мы предполагаем, что в марте, наверное, к концу квартала мы начнем экспорт", - сказал К.Бозумбаев.

Министр отметил, что в течение 2018 года снижалась цена на бензин АИ-92, и одновременно шел рост цен на дизельное топливо. Удорожание дизельного топлива был связано с сезонным ростом потребления сельхозпроизводителями и сезонным увеличением транзитных перевозок. Кроме того, в прошлом году сохранялась небольшая импортозависимость. В целях недопущения роста цен на дизельное топливо и снижения риска образования его дефицита прорабатываются меры по введению временного запрета на вывоз дизтоплива. Это обусловлено тем, что в соседних странах сложились более высокие цены на дизтопливо, что может привести к теневому оттоку дизтоплива из Казахстана.

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