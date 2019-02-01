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Мальчик запустил фейерверк и взорвал канализацию

Не зря пиротехнику запрещают продавать детям.

Фото : Скриншот с видео1 февраля 2019, 21:39

Опасный случай произошел недавно в китайском городе Чифэн, сообщает Life.ru.

На видео мальчик идет по улице, в обеих руках держа по зажженному "фонтану". Проходя мимо канализационного люка, он подносит "фонтан" к отверстию и еле успевает отбежать, как раздается сильный взрыв.

Из магазинов в панике выбегают люди в поисках виновных и пострадавших. К счастью, от огня пострадало только три автомобиля, мальчик отделался легким испугом. Полицейские позже пояснили, что искры "фонтанов" подожгли метан, выходивший из канализации.


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