Мальчик запустил фейерверк и взорвал канализацию
Не зря пиротехнику запрещают продавать детям.
Фото : Скриншот с видео1 февраля 2019, 21:39
Опасный случай произошел недавно в китайском городе Чифэн, сообщает Life.ru.
На видео мальчик идет по улице, в обеих руках держа по зажженному "фонтану". Проходя мимо канализационного люка, он подносит "фонтан" к отверстию и еле успевает отбежать, как раздается сильный взрыв.
Из магазинов в панике выбегают люди в поисках виновных и пострадавших. К счастью, от огня пострадало только три автомобиля, мальчик отделался легким испугом. Полицейские позже пояснили, что искры "фонтанов" подожгли метан, выходивший из канализации.
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