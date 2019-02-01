За нарушение закона "О статусе педагога" будут наказывать

За последние 25 лет отношение в казахстанском обществе к учителям сильно изменилось.

Закон "О статусе педагога" только начали разрабатывать, а учителя со всего Казахстана уже внесли почти 16 тысяч предложений. Жаркие споры вокруг самого обсуждаемого документа сегодня развернулись в столице. Преподаватели сомневаются, что новый закон поможет исправить сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Статус исходит из отношения. Если мы говорим, что педагог – это особая специальность, значит, и режим правовой защиты должен быть особый", - считает директор гуманитарного колледжа Астаны Елдос Нурланов.

Гульзире Байдильдаевой особая защита была жизненно необходима и в тот момент, когда мама одного из учеников набросилась и избила ее. Судья, несмотря на многочисленные травмы у педагога, назначил разбушевавшейся родительнице 250 часов исправительных работ. А вред здоровью и вовсе оценил всего в 100 тысяч тенге.

За последние 25 лет отношение в казахстанском обществе к учителям сильно изменилось. Теперь во всех проблемах виновными считают именно их. Низкая успеваемость – плохой учитель, ребенок невоспитанный – плохой учитель, родители мало помогают школе – опять виноват учитель. В начале года преподавателя физкультуры одного из Жаркентских колледжей привлекли к ответственности за то, что он применил физическую силу к студентам. Он, конечно, понес заслуженное наказание. А студенты, которых он физически воспитывал за прогулы, никак за эти нарушения наказаны не были.

"Есть закон об образовании, есть ограничения. Но почему они не работают? Например, по закону об образовании запрещено привлекать педагогов на несвойственные им функции. А что происходит? Происходит то, что как отвлекали, так и отвлекаем. Хотя закон с 2007 года действовал. В свое время был такой - новаторский. И мы пришли к выводу, что запрет есть, а ответственности-то нет", - говорит директор гуманитарного колледжа Астаны Елдос Нурланов.

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Чтобы закрепить ответственность, вместе с проектом закона изменения внесут и в административный кодекс. Наказание понесут как те, кто унизил честь и достоинство педагога, так и те, кто заставляет учителей покупать что-либо для школы, или выписывать разные газеты. И даже за лишние отчеты придется ответить. Как именно – станет известно, когда законопроект внесут на рассмотрение в Парламент.

15 800 предложений уже внесли педагоги на рассмотрение рабочей группы. Каждое обсуждение проходит напряженно и эмоционально. Какой накал страстей будет, когда проект будут обсуждать депутаты, можно только предполагать. Но учителя уже сейчас говорят, что только принятием закона нынешнее плачевное положение не исправить. Нужно менять отношение всего общества, а на это нужно время и желание каждого казахстанца.

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