Спасатели эвакуировали 27 человек с заснеженной трассы в ВКО

Трасса "Омск-Макапчагай" с 1 февраля закрыта для движения всех видов автотранспорта".

После закрытия автодорог и штормового предупреждения о метели и усилении ветра на трассах Восточного Казахстана оказались в заносах автомобили с людьми, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

На трассе республиканского значения "Омск-Макапчагай" на 971-989 км образовался снежный занос, в результате которого более тридцати единиц техники не смогли продолжить движение. На выручку людям, оставшимся в снежном заносе, выехали пять человек с ОЧС Кокпектинского района на автомобилях высокой проходимости, с целью эвакуации людей до пунктов обогрева.

"Эвакуировано 27 человек в село Кокпекты. Людей разместили в школе, гостинице и по родственникам. Очистку автодороги осуществляют дорожные службы - пять единиц техники. Напомним, что данная автодорога республиканского значения с 11.00 часов 1 февраля закрыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

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