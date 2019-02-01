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В детских садах Шымкента снимают отпечатки пальцев малышей

Пока это только пилотный проект.

Фото : 24.kz1 февраля 2019, 22:39

В Шымкенте, в детских садах начали снимать отпечатки пальцев малышей, сообщает корреспондент "Хабар 24".

Это позволит контролировать их посещаемость. Пока новая система внедрена только в трех дошкольных учреждениях, планируется, что до конца года охват составит 100%. Отпечатки пальцев у малышей в дошкольных учреждениях снимают с разрешения родителей. Каждый малыш, сдавший биометрические данные, будет иметь индивидуальный код. Благодаря такой системе преподаватели будут знать, присутствует ли ребенок в детском саду.

- Эта система дает учет посещаемости детей и автоматический расчет выплат госзаказа в пользу детских садов. В будущем эта система будет подключена к замку на дверях, чтобы посторонние люди, не входящие в базу детского сада, не смогли пройти в дошкольное учреждение, - объясняет руководитель компании-разработчика Бекзат Егембердиев.

Пока это только пилотный проект. Если система окажется эффективной, ее внедрят во все детские сады города. Установка программы в среднем обойдется в 170 тысяч тенге.

- С новой системой весь учет бюджета будет выводиться на экране. Мы будем контролировать и посещаемость. Чтобы убедиться в эффективности системы придется немного подождать, - говорит руководитель Управления образования города Шымкента Акерке Абылайхан.

А в будущем разработчики планируют создать новую систему. По задумке, камеры видеонаблюдения будут распознавать лица посетителей, благодаря чему пройти в детский сад посторонние не смогут.


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