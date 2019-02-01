“Кайрат” сыграет с “Барселоной” в полуфинале футзальной Лиги Чемпионов УЕФА

Жеребьевка решающей стадии турнира- Финала четырех, прошла в Алматы.

Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов УЕФА-2018/19 по футзалу, передает Zakon.kz.

Жеребьевка решающей стадии главного футзального клубного турнира Европы, которая пройдет в апреле на Алматы Арене, состоялась в перерыве товарищеского матча между футзальными сборными Казахстана и Хорватии, прошедшем в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Жеребьевку провели посол финала четырех Лиги чемпионов, прославленный казахстанский футболист Сеильда Байшаков и председатель комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА Александр Алаев.

По итогам жеребьевки действующий победитель Кубка УЕФА по футзалу (с нынешнего сезона этот главный клубный турнир Европы называется Лига Чемпионов УЕФА по футзалу) “Интер Мовистар” из Испании получил в соперники португальский “Спортинг”, а хозяева финала четырех, алматинский “Кайрат” сыграет с другой испанской командой- “Барселоной”. К слову, алматинцы ранее уже побеждали эту команду на пути к обоим своим победам в Кубках УЕФА прошлых лет.

В финале за чемпионский кубок сыграют победители этих матчей. Проигравшие оспорят третье место.

Полуфиналы: 26 апреля

Спортинг - Интер Мовистар

Барселона- Кайрат

Плей-офф и финал за третье место: 28 апреля

Место проведения: Алматы Арена (время начала матча объявят позже)

“Интер Мовистар”, стремящийся к рекордному третьему титулу подряд и шестому в общем зачете, является первой командой, которая выйдет в финал четырех 4-й год подряд.

"Спортинг" проиграл последние два финала "Интеру" и занял второе место в общем зачете (включая оба предыдущих финала в Алматы, в 2011 и 2017 годах).

“Кайрат” обыграл "Барселону" со счетом 3: 2 в финале 2015 года, а также со счетом 5: 4 в полуфинале 2013 года на пути к своему первому титулу.

“Барселона” и хозяева “Кайрат” оба являются двухкратными победителями Кубка УЕФА.

Кубок УЕФА был переименован в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Альберт Ахметов

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