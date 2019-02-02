Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автомобиль Toyota Previa столкнулся с КамАЗом в Алматы

Водитель Toyota утверждает, что водитель КамАЗ видел его автомобиль, но все равно начал разворот.

Фото : zakon.kz2 февраля 2019, 00:36

ДТП с участием автомобиля Toyota и КамАЗ произошло 1 февраля вечером на проспекте Назарбаева, рядом с пересечением улицы Кабанбай батыра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Previa двигался вниз по проспекту Назарбаева.

На пересечении с улицей Кабанбай батыра сотрудники коммунальных служб убирали снег. В какой-то момент, невзирая на сплошную линию разметки, служебный автомобиль КамАЗ стал разворачиваться на дороге.

Водитель Toyota утверждает, что водитель КамАЗ видел его автомобиль, но все равно начал разворот.

Затормозить водитель Toyota не успел, машины столкнулись.

Вверх по проспекту Назарбаева образовалась пробка. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты