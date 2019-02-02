Автомобиль Toyota Previa столкнулся с КамАЗом в Алматы

Водитель Toyota утверждает, что водитель КамАЗ видел его автомобиль, но все равно начал разворот.

ДТП с участием автомобиля Toyota и КамАЗ произошло 1 февраля вечером на проспекте Назарбаева, рядом с пересечением улицы Кабанбай батыра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Previa двигался вниз по проспекту Назарбаева.

На пересечении с улицей Кабанбай батыра сотрудники коммунальных служб убирали снег. В какой-то момент, невзирая на сплошную линию разметки, служебный автомобиль КамАЗ стал разворачиваться на дороге.

Водитель Toyota утверждает, что водитель КамАЗ видел его автомобиль, но все равно начал разворот.

Затормозить водитель Toyota не успел, машины столкнулись.

Вверх по проспекту Назарбаева образовалась пробка. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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