Астанчанка попала под суд после того, как устроила слежку за поваром детсада

Еще недавно Акмарал Омралинова наводила ужас на сотрудников обычного столичного детсада. А теперь сама нуждается в помощи.

В Астане повар детского сада стала жертвой назойливой общественницы. Последняя (якобы после жалобы) решила проверить, как в учреждении обстоят дела с питанием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Акмарал Омралинова отправилась в садик и стала свидетельницей вопиющих нарушений: сотрудники выходили из здания с пакетами! И общественница сразу поняла, внутри – продукты, которых так не хватает воспитанникам. Все происходящее женщина решила фиксировать на видео, а главной героиней ролика неволей оказалась повар детсада. История обещает закончиться судом.

Еще недавно Акмарал Омралинова наводила ужас на сотрудников обычного столичного детсада. А теперь сама нуждается в помощи. Жительница Астаны уверяет: на нее подали в суд за правду. Некая женщина пожаловалась: воспитанников дошкольного учреждения плохо кормят. И общественница поспешила на помощь. Вооружилась камерой и отправилась на проверку. В объектив сразу попала повар, она выходила из детского сада с сумками, а в них, по мнению Омралиновой, наверняка были продукты питания. Свои видео и умозаключения женщина опубликовала в сети. Повариха клеветы терпеть не стала, пошла в суд и выиграла. Но 100 тысяч штрафа не охладили пыл бойкой общественницы. И она решилась на сиквел.

- Мы застали тот момент, когда повар выносила продукты за территорию детского сада. При этом до этого какой-то неизвестный мужчина перекинул через забор детского сада, с территории детского сада к машине повара какой-то ящик. И этот же мужчина вышел с поваром загрузить все это в машину. Потом, после того как он представился, оказалось, что этот мужчина является сторожем, охранником этого детского сада. Я считаю, это вообще нонсенс, - рассказывает Акмарал Омралинова.

Полицейские тоже изучили видео, и уголовное дело по факту растраты закрыли. Выяснилось, что в сумках и коробках были просроченные творог и консервированный горошек. А несли испорченные продукты на свалку. И хотя правда была раскрыта, повар от такой шумихи слегла и до сих пор на больничном. Женщина искренне не понимает, чем ее персона так привлекла любительницу громких разоблачений.

- Я не понимаю действий Омралиновой. Зачем она все время меня снимает на видео? Я не совершала никакого преступления. Воспитываю четверых детей, хожу на работу. Пусть прекратит это делать и не вмешивается в мою жизнь. Я хочу лишь одного – спокойствия, - говорит повар детского сада № 9 "Нуршашу" Раиса Толегенова.

В детском саду, где и развернулся детектив с горошком, теперь решили лучше заботиться о своих подопечных. Людей с камерами стараются близко не подпускать. Так оно для всех лучше – и дети сыты, и сотрудники довольны.

- У нас новый сторож, поставили новых поваров. Все блюда, которые готовим, соответствуют нормам. Продуктов у нас достаточно, - утверждает заведующая детским садом № 9 "Нуршашу" Айман Жуматаева.

В столичном управлении образования говорят: если в саду и были проблемы, то теперь это все в прошлом. Бывшая заведующая, оказывается, любила увольнять людей просто так. За что сама поплатилась местом. Что же касается поварихи и скандальной общественницы, в этой ситуации снова будет разбираться суд.

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