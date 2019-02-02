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Розничная цена на социальный хлеб в Атырау останется прежней

Розничная цена на хлеб составляет 65 тенге.

Фото : pxhere.com2 февраля 2019, 01:29

Цена на социальный хлеб в Атырау останется на прежнем уровне . Подорожание коснется лишь оптовой цены, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Об этом сообщил начальник городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. По его словам, если до настоящего времени оптовая цена на хлеб составляла 55 тенге за буханку, то после подорожания она поднимется до 60 тенге.

"Розничная цена на хлеб останется на прежнем уровне и будет составлять 65 тенге. Мы встретились с руководителями всех крупных торговых центров и достигли договорённости о том, что стоимость хлеба в магазинах не должна подниматься выше 65 тенге", - рассказал Руслан Давлетов.

Ранее в Атырауской области из-за роста цен на зерно мука первого сорта подорожала до 115 тенге за килограмм.


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