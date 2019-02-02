Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Италия заблокировала в ЕС признание Гуайдо президентом Венесуэлы

Государства-члены ЕС расходятся во мнениях.

Фото : FeedLatino2 февраля 2019, 01:59

Италия единственной из 28 стран ЕС выступила против косвенного признания спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо временным президентом страны до новых выборов, заблокировав тем самым предложение Швеции, выдвинутое на министерской встрече в Бухаресте. Эту информацию испанского информагентства Europapress подтвердили итальянскому информагентству Ansa его "европейские дипломатические источники", сообщает РИА Новости.

Как сообщило в пятницу Europapress со ссылкой на собственные дипломатические источники, государства-члены ЕС расходятся во мнениях относительно признания Хуана Гуаидо временным президентом "как по юридическим, так и по политическим причинам". Так, например, Италия, Австрия, Греция, Кипр и Словакия якобы входят в число стран, которые отвергают "прямое признание" Гуаидо действующим главой государства в отличие от Испании, Франции, Великобритании и Германии.

Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем в четверг предложила своим коллегам "признать роль Гуаидо в качестве председателя Национального собрания для продвижения в подготовке свободных и справедливых выборов". По информации испанского информагентства, речь шла не о формальном признании, "но близком к этому", с чем согласились все страны-участницы саммита за исключением Италии.

Ранее в пятницу правительство Италии заявило, что страна никогда не признавала результатов президентских выборов, состоявшихся в Венесуэле в мае 2018 года, и подтверждает необходимость скорейшего назначения новых президентских выборов.

В сообщении правительственного дворца Киджи также отмечалось, что Италия в качестве члена контактной группы, учрежденной на недавнем совещании министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, выступает за "любую дипломатическую инициативу, которая будет содействовать быстрому, прозрачному и мирному демократическому движению".

В минувшую субботу Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС.

Все новости по теме читайте здесь


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты