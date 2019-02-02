Италия заблокировала в ЕС признание Гуайдо президентом Венесуэлы

Государства-члены ЕС расходятся во мнениях.

Италия единственной из 28 стран ЕС выступила против косвенного признания спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо временным президентом страны до новых выборов, заблокировав тем самым предложение Швеции, выдвинутое на министерской встрече в Бухаресте. Эту информацию испанского информагентства Europapress подтвердили итальянскому информагентству Ansa его "европейские дипломатические источники", сообщает РИА Новости.

Как сообщило в пятницу Europapress со ссылкой на собственные дипломатические источники, государства-члены ЕС расходятся во мнениях относительно признания Хуана Гуаидо временным президентом "как по юридическим, так и по политическим причинам". Так, например, Италия, Австрия, Греция, Кипр и Словакия якобы входят в число стран, которые отвергают "прямое признание" Гуаидо действующим главой государства в отличие от Испании, Франции, Великобритании и Германии.

Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем в четверг предложила своим коллегам "признать роль Гуаидо в качестве председателя Национального собрания для продвижения в подготовке свободных и справедливых выборов". По информации испанского информагентства, речь шла не о формальном признании, "но близком к этому", с чем согласились все страны-участницы саммита за исключением Италии.

Ранее в пятницу правительство Италии заявило, что страна никогда не признавала результатов президентских выборов, состоявшихся в Венесуэле в мае 2018 года, и подтверждает необходимость скорейшего назначения новых президентских выборов.

В сообщении правительственного дворца Киджи также отмечалось, что Италия в качестве члена контактной группы, учрежденной на недавнем совещании министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, выступает за "любую дипломатическую инициативу, которая будет содействовать быстрому, прозрачному и мирному демократическому движению".

В минувшую субботу Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС.

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