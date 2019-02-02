Психологи рассказали, как вырваться из дня сурка

Так стали называть психологическое состояние, когда каждый день похож на предыдущий.

Новое удобное рабочее кресло, поход с коллегами в боулинг или знакомство с новым сотрудником могут помочь человеку выйти из дня сурка, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Если кардинально ситуацию изменить невозможно, то нужно создать положительные моменты, поясняют они.

День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. В психологии такого понятия не существует, но благодаря одноименному фильму Харольда Рэмиса, который вышел на экраны в 1993 году, так стали называть психологическое состояние, когда каждый день похож на предыдущий.

"Что делает человек, который понимает, что он не может уплыть с необитаемого острова? Он начинает его осваивать, делать его для себя более комфортным. Это задача и человека, который находится в дне сурка – не переживать из-за того, что он там находится, а осваивать то, что он может освоить", - рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Например, можно попросить у руководства новое удобное кресло, познакомиться с новым сотрудником или организовать коллектив и сходить в боулинг, пояснил психолог.

По его словам, люди, которые оказываются в дне сурка, очень часто начинают винить себя в том, что ничего не могут изменить. "Но это не повод себя ругать, а повод осознать, что ты несешь ответственность", - считает Хорс.

А зачастую, когда человек берет на себя ответственность, у него появляются силы и возможности для того, чтобы менять ситуацию, добавил эксперт.



В свою очередь, психолог-консультант психологического центра на Волхонке Илья Шабшин рассказал, что главное, что нужно для выхода из дня сурка – это цель, которая бы могла мотивировать и вдохновлять.

"Она должна быть такая, чтобы хотелось об этом думать, хотелось искать способы ее достичь, она должна человека заражать энтузиазмом, это главное условие", - пояснил психолог.

Он отметил, что если день сурка наступает у молодой мамы, которая сидит дома с ребенком, ей можно поставить задачу – замечать каждый день какую-то перемену у малыша.

Кроме того, по словам специалистам, несмотря на загруженность и усталость нельзя ограничиваться только вопросами семьи, необходимо находить отдушину для себя, например заняться каким-то хобби, переключиться на что-то другое. Тогда будет другое ощущение от жизни, появятся разнообразие и насыщенность, резюмировал Шабшин.

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