В гонке за телевизионный контракт с Головкиным определился лидер

Ранее Головкин в один день в Лос-Анджелесе провел встречи с двумя главными претендентами на него.

Стриминговый сервис DAZN повысил свои шансы на подписание контракта с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-1-1, 34 КО) после переговоров на этой неделе. Об этом сообщает журналист The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер, передает Vesti.kz.

Ранее Головкин в один день в Лос-Анджелесе провел встречи с двумя главными претендентами на него - с DAZN и проектом Premier Boxing Champions (PBC), который проводит вечера бокса для телеканалов Showtime и FOX.

"Источники: DAZN стал лидером в гонке за GGG. В среду они предложили сделку на два боя, за которую GGG получит не меньше 40 миллионов долларов и поединок с "Канело" в сентябре. Предложение PBC - два боя с восьмизначным гонораром за каждый и осенний поединок с Джермаллом Чарло", - написал Коппинджер в твиттере.

Ранее стало известно, что в случае подписания контракта с DAZN Головкин в мае или июне может встретиться с чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде (27-0, 17 КО), а в сентябре провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 34 КО).

В последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре, когда решением большинства судей уступил Альваресу во втором поединке спустя год после скандальной ничьи. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

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