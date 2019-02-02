Санврачи подали в суд на популярную лагманную Алматы

Нарушения санитарных норм выявлено ещё в пяти объектах общественного питания Алматы

Санитарные врачи Алматы выявили нарушения в деятельности популярной лагманной и еще ряда точек общественного питания, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Они утверждают, что в блюдах были найдены микробы, а посуда загрязнена бактериями. После порции гуйру один из клиентов пожаловался на недомогание. Врачи поставили диагноз - гастроэнтероколит.

Эта лагманная пользуется популярностью. В обеденное время здесь обычно нет свободных мест. Правда, будет ли она работать дальше, пока неизвестно. Санэпидемиологи выявили ряд нарушений и направили материалы в суд. Представившийся администратором сотрудник заведения комментировать ситуацию на камеру отказался. Сказал лишь, что решению суда противиться не будет.

Администратор утверждал, что санитарные нормы они соблюдают. Проводят уборку ежедневную и генеральную по субботам. Мясо закупают качественное и свежее. Вот только санитарные врачи с этим не согласны. Экстренное извещение о единичном случае гастроэнтероколита - это воспаление желудка либо кишечника - после употребления лагмана гуйру привело к внеплановой проверке деятельности предпринимателя.

"Было установлено, когда специалисты вышли на проверку, что объект функционирует без санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие, там посадочные места, были свыше 50 посадочных мест. Допускалось к реализации, приготовлению продукты питания и сырье без соответствующего качества и безопасности. Допускались лица без санитарных книжек, т.е. там принцип товарного соседства не соблюдался. А также специалистами были отобраны пробы гуйру лагмана и подлива, действительно, было превышение микробного числа, а также посуда была загрязнена бактериями", - сообщила руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Анель Мусаева.

Лаборанты Национального центра экспертизы редко чему удивляются. Говорят, что находят и кишечную палочку, и микробы, а недавно обнаружили ДНК курицы в котлете местного цеха. Нарушения санитарных норм выявлено ещё в пяти объектах общественного питания Алматы. Все они в Алатауском районе.

"В основном, исследуется продукция, которая предоставляют нам сотрудники департамента общественного здравоохранения города Алматы. Из этих пищевых продуктов идёт несоответствие в основном показателю МАФАМ - это количество мезафильно- аэробных факультативно- аэробных микроорганизмов, а также по показателям группы кишечных палочек", - отметила врач санитарно-эпидемиологической службы Национального центра экспертизы Айгуль Ембергенова

По всем нарушениям санитарные врачи передали материалы в суд. Владелец лагманной, к примеру, по словам его администратора, уже оплатил в госказну 50 тысяч тенге. Суд же, который решит судьбу их заведения, состоится на днях.

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