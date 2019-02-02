238 квартир выдано по программе "Алматы жастары"

В 2017 году новоселье отметили 108 семей, а в прошлом году было одобрено уже 130 льготных займов

На решение квартирного вопроса из местного бюджета за это время потратили свыше 2 миллиардов 200 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"За два года мы практически полностью освоили бюджет, выделенный на реализацию программы "Алматы жастары". 238 квартир выдано по жилищной программе. Желающих получить жилье по льготным условиям было свыше 7,5 тысяч. Такой повышенный интерес, конечно, обусловлен выгодными условиями программы", - отмечает главный специалист управления жилья и жилищной инспекции Алматы Жасулан Дуйсекенов.

Программа "Алматы жастары" стартовала в 2017 году. Тогда молодежи предоставили возможность оформить ипотеку без первоначального взноса, на сумму 10 миллионов тенге, под 5% процентов годовых.

"Для участия нужно иметь год прописки, чтобы в Казахстане не было никакого жилья и возраст - до 35 лет. Мы выдаем направление в банк, если получено одобрение, то никакого первоначального взноса по этой программе не предусмотрено", - добавляет Жасулан Дуйсекенов.

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