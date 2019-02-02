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Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем

Главным событием вечера станет рематч колумбийца Элейдера Альвареса и россиянина Сергея Ковалева.

Фото : Instagram2 февраля 2019, 10:28

2 февраля (утро 3 февраля для Казахстана) в американском Фриско (штат Техас) казахстанский проспект Жанибек Алимханулы (4-0, 1 КО) проведет свой очередной бой на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.

Отечественный боксер встретится с американцем Стивеном Мартинесом (18-4, 13 КО). Бой среднего веса будет рассчитан на восемь раундов.

Накануне поединка оба соперника прошли традиционную процедуру взвешивания. Вес Алимханулы составил 162 фунта, а Мартинес показал на весах 160,4 фунта. Видео со взвешивания было опубликовано в инстаграме команды Жанибека.

Главным событием вечера станет рематч колумбийца Элейдера Альвареса и россиянина Сергея Ковалева.

Бой Жанибека Алимханулы состоится 3 февраля в 07:30 по астанинскому времени.

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Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly_team) 1 Фев 2019 в 5:37 PST


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