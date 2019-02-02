Головкин подал в суд на бывших менеджеров

Ущерб от подобных действий Германов 36-летний боксёр оценил в 3,5 млн долларов.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) намерен получить компенсацию в $3,5 млн через суд от своих бывших менеджеров Макса и Олега Германов, сообщает SPORTINFORM

GGG полагает, что оба умышленно не показывали ему отчётность о доходах, а также брали незаконные (больше, чем по контракту) комиссии от гонораров за бои. По версии Геннадия, они также никоим образом не были причастны к организации последних его боёв, но при этом требуют свою долю.

Ущерб от подобных действий Германов 36-летний боксёр, который работал с ними в период с 2006-го по 2017 год, оценил в 3,5 млн долларов, и сейчас пытается через суд официально подтвердить расторжение контракта.

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