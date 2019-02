Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

В Сети появились видео прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли 115 человек, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как после обрушения конструкции огромный поток грязной воды затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.

Прорыв плотины компании Vale произошел 25 января. В результате происшествия погибли 115 человек, 248 пропали без вести. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB