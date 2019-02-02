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Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

В результате происшествия погибли 115 человек, 248 пропали без вести.

Фото : кадр из видео2 февраля 2019, 12:23

В Сети появились видео прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли 115 человек, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как после обрушения конструкции огромный поток грязной воды затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.

Прорыв плотины компании Vale произошел 25 января. В результате происшествия погибли 115 человек, 248 пропали без вести. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.


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