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В Атырау начались отчеты руководителей госорганов в соцсетях

В общей сложности прямой эфир посмотрели около пяти тысяч человек, которые задали более 100 вопросов.

Фото : Региональная служба коммуникаций области2 февраля 2019, 13:30

Государственные служащие будут выходить в прямые эфиры на официальных аккаунтах акимата Атырауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций области.

Начиная с февраля 2019 года, по поручению акима Атырауской области Нурлана Ногаева, руководители государственных органов начали отчитываться перед населением в прямых эфирах социальных сетей, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области.

1 февраля на вопросы пользователей социальных сетей ответили временно исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Улугбек Тналиев и руководитель городского отдела занятости и социальных программ Нурлы Хабиева.

- По поручению акима Атырауской области Нурлана Ногаева, мы будем рассказывать о проводимой работе и планах жителям нашей области посредством социальных сетей. Мы считаем, что это правильно, потому как большое количество населения получает информацию в основном из социальных сетей. Мы открыты к диалогу, прозрачно и открыто вести свою работу, - рассказал временно исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Улугбек Тналиев.

Прямой эфир на котором обсуждались вопросы трудоустройства, начисления пособий, работа с самозанятой категорией населения длился два часа. В общей сложности прямой эфир посмотрели около пяти тысяч человек, которые задали более 100 вопросов.


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