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Названы лучшие европейские города для бюджетного туризма

Лидером рейтинга стал Краков.

Фото : pixabay2 февраля 2019, 13:54

Польский Краков возглавил рейтинг лучших европейских городов для бюджетного туризма, передает РИА Новости.

Ассоциация потребителей "Which?" составила рейтинг городов для бюджетных путешествий, опросив пользователей сайта. Они оценивали европейские города по шести критериям: условия проживания, культурные достопримечательности, еда и напитки, транспорт, возможности для шопинга и уровень цен в целом.

Лидером рейтинга стал Краков. На втором месте оказался испанский город Валенсия, замыкает тройку лидеров Будапешт. В пятерку вошли итальянская Болонья и немецкий Берлин. Далее в списке — испанские Севилья и Барселона, столица Австрии Вена, португальский Фуншал и голландский Амстердам.

Участники опроса могли оставить развернутый комментарий. Так, Краков оказался особенно привлекательным для любителей истории, а в Будапешт чаще всего ездят, чтобы побывать в недорогих "природных спа".


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