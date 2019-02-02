"Требуют деньги". В Алматы КСК пыталось заработать на уборке сосулек

Предотвращение обрушения ледяных глыб на пешеходные зоны и своевременное удаление с козырьков над балконами ледяных глыб - обязанность работников ПКСК.

Одно из алматинских КСК пыталось заработать на уборке сосулек, пишет "Вечерний Алматы".

Владелец нежилого помещения на первом этаже многоэтажного жилого дома Гульмира неоднократно обращалась в КСК с просьбой убрать сосульки.

"Я не раз просила ПКСК "Жансая", что обслуживает дом № 178 по улице Толе би, убрать огромные сосульки, которые свисают с крыши этой многоэтажки и угрожают жизни и здоровью людей, - сообщает Гульмира. - Но работники ПКСК сообщили, что данная услуга будет платной - 5000 тенге", - сообщила владелец.

Женщина связалась с руководством ПКСК, где ей ответили, что убирать сосульки с крыши должны сами собственники нежилых помещений на первом этаже многоквартирного жилого дома.

"Но мы и так ежемесячно оплачиваем расходы на содержание жилого дома и за обслуживание сервисной службы ПКСК "Жансая". Даже на ремонт крыши мы оплатили 80% от общей суммы, собранной с жильцов многоэтажки. Мало того, мы ежемесячно оплачиваем накопления на капитальный ремонт. Уже не говоря о том, что уборку сосулек на козырьках мы осуществляем сами. Почему с нас требуют деньги еще и за сбивание сосулек с крыши?" - задалась вопросом Гульмира.

Специалисты Управления жилья и жилищной инспекции немедленно откликнулись на обращение. Они провели с председателем ПКСК "Жансая" беседу и разъяснили, что предотвращение обрушения ледяных глыб на пешеходные зоны и своевременное удаление с козырьков над балконами ледяных глыб - это обязанность работников ПКСК.

Жильцы многоэтажек должны знать, что ответственность за удаление сосулек и наледи с крыш лежит полностью на их домоуправленцах, которые получают зарплату, в том числе и за это.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!