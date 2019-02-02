Медведь из Алматинского зоопарка пообещал раннюю весну

По словам сотрудников Алматинского зоопарка, медведи не хуже американских сурков предсказывают погоду.

Обитатель Алматинского зоопарка бурый медведь Курманбек предсказал, какими будут весна и лето в Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Ежегодно в США и Канаде 2 февраля отмечается традиционный праздник - День сурка. По словам сотрудников Алматинского зоопарка, медведи не хуже американских сурков предсказывают весну.

"У славян был подобный праздник День медведя. Именно 2 февраля мишка высовывал нос из берлоги, и если ему что-то не нравилось, обратно прятался, значит зима будет затяжной. А если выходил из берлоги и совершал небольшую прогулку, то весна будет ранней", - рассказал сотрудник Алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов.

Обитатели городского зоопарка вот уже восьмой год предсказывает погоду. Бурый медведь Курманбек предсказал, какими будут весна и лето в Алматы.

"В этом году Курманбек ведется очень активно, даже купается, аппетит прекрасный. Возможно, и зима была более мягкой, чем в прошлом году. Его ребятишки, Николс и Николь, которым, в этом году исполнилось два года, за милую душу уплетают елку, подарок от посетителей. Так что можем предсказать, что эта весна будет ранней, теплой, а лето жарким", - добавил Михаил Сорокоумов.

Кроме того, если медведь вялый, больше лежит и спит, то зима будет затяжной. Бурые медведи в зоопарке в спячку не впадают.

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