Жансеит Туймебаев поручил активизировать строительство объектов в Туркестане

На сегодняшний день в областном центре ведется строительство 26 многоэтажных домов.

2 февраля аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в городе Туркестан. Глава региона поручил ответственным лицам обеспечить завершение строительства объектов в намеченные сроки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

"Сейчас стоит теплая погода, поэтому надо работать в 2 смены и увеличить темпы строительства в два раза. Здания должны соответствовать всем современным требованиям, новому облику Туркестана. В строительстве следует использовать отечественную продукцию. Вся наша работа должна быть направлена на благо процветания города", - сказал Жансеит Туймебаев.

Отметим, на сегодняшний день в областном центре ведется строительство 26 многоэтажных домов. Из них 20 домов общей площадью 61,6 тыс. кв. метров или 1200 квартир строятся за счет республиканского бюджета. Ожидается, что в первом полугодии текущего года уже сдадут в эксплуатацию 11 домов на 660 квартир, во втором полугодии - 9 домов на 540 квартир. Данное жилье предоставят гражданам, состоящим в очереди на жилье.

Кроме того, в настоящее время АО "СПК Туркестан" ведет строительство 6 домов на 336 квартир, общей площадью 18,5 тыс. кв. метров. Согласно плана строительные работы должны завершить в июле текущего года. Все квартиры реализуют в рамках государственной программы "7-20-25".

Вместе с тем, в микрорайоне Отырар на площади 38 га запланировано строительство 4 жилых комплексов. 88 многоэтажных жилых домов включают в себя 2724 квартир, общей площадью 196,3 тыс. кв. метров. В этом году застройщики намерены ввести в эксплуатацию 8 жилых домов. Остальные 80 жилых домов сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

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