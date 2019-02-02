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Шымбулак вновь открылся после спуска лавин

С 3 февраля курорт начинает работу в штатном режиме.

Фото : Instagram2 февраля 2019, 17:45

Горнолыжный курорт "Шымбулак" после учений и спуска лавин возобновил свою работу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу курорта в Instagram.

Уже сегодня приглашают всех желающих.

"Приезжайте на ночные катания. Учения и спуск лавин завершены. Мы открываем курорт для гостей и приглашаем вас классно провести время с 19:00 до 23:00", – говорится в сообщении.

С 3 февраля курорт начинает работу в штатном режиме.


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