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НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс

Вступление в альянс страны, меняющей название с Македонии на Северную Македонию, стало возможным после заключения соответствующего соглашения с Грецией.

Фото : Macedonia News2 февраля 2019, 17:56

Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе объявила о предстоящем подписании протокола о присоединении к НАТО Македонии, сообщает Интерфакс.

"В среду, 6 февраля, 2019 года постоянные представители при НАТО 29 членов альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье", - сообщается в коммюнике организации.

В нем отмечается, что церемония пройдет в присутствии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

Вступление в альянс страны, меняющей название с Македонии на Северную Македонию, стало возможным после заключения соответствующего соглашения с Грецией.

Как сообщалось ранее, после подписания протокола Скопье сможет участвовать в совещаниях НАТО. Однако страна станет полноправным членом альянса только после ратификации этого протокола всеми нынешними 29 государствами организации.


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