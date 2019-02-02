Китай призвал Россию и США урегулировать разногласия по ДРСМД

Китай выступает против денонсации договора Соединенными Штатами.

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путем диалога. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, сообщает ТАСС.

"Китай выступает против денонсации договора Соединенными Штатами. Призываем США и Россию посредством конструктивного диалога надлежащим образом разрешить разногласия", - говорится в документе. "Односторонний выход США из договора может повлечь за собой целый ряд негативных последствий, Китай будет внимательно следить за последующим развитием ситуации", - отметил дипломат.

"Китай в связи с этим выражает сожаление. Мы многократно разъясняли свою позицию по ДРСМД. Являясь важным соглашением по разоружению и контролю над вооружением, ДРСМД играет крайне существенную роль для разрядки отношений между державами, содействует глобальному и региональному миру и поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности", - говорится в заявлении МИД КНР.

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