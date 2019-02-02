Бахыт Султанов ознакомился с ходом строительства "умных домов"

Аким Астаны все предложения строителей поддержал.

В строящихся новых домах активно внедряются цифровые технологии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня аким Астаны Бахыт Султанов ознакомился с ходом строительства объектов компании Bi-Group.

По словам председателя правления холдинга BI Group Амангельды Омарова, в прошлом году компанией сданы ключи на 800 тыс. кв. м, или 7 204 квартиры по всему Казахстану. 70% проектов были досрочно сданы за 2-3 месяца.

В целом за последние три года компании удалось сократить сроки строительства на 30%. Жилой квартал "Премьера" имеет особенную архитектуру в неоклассическом стиле. Внутри квартала в подарок клиентам от строительной компании создана прогулочная аллея с зеленым сквером, игровыми и спортивными площадками, футбольным полем. Дворы полностью закрыты для транспорта, но с доступом для экстренных служб. Каждый дом посвящен одному из видов искусств: литературе, музыке, кино, изобразительному искусству.

Особенность комплекса состоит в системе сбора мусора, установленного по новому стандарту BI Group: баки находятся частично под землей с крытым верхом, и чтобы выбросить мусор, нужно открыть крышку, что позволяет при ветре не разлетаться мусору вокруг мусорных баков и сохраняет эстетику и уровень санитарных норм.

"Все 700 квартир проданы. Это дом бизнес-класса. Все дворовые коммерческие офисы работают. Это мини-рестораны, спортклубы, центры изучения языков, то есть вся инфраструктура для жителей есть. Во дворе расположена аллея, она доступна для всех жителей города. Но у каждого дома реализуется политика безопасного двора: калитка, домофон, то есть во двор и паркинг уже никто не попадет. В алее установлены интересные арт-объекты", – сказал представитель стройкомпании.

Еще одно ноу-хау, реализованное в этом доме, – сеть пунктов выдачи, или так называемые "тастаматы". Идея в том, что можно оставить посылку и другие вещи в ящике, а тот, кому они адресованы, получить их может посредством QR-кода.

ЖК "Avenue-5" сдан в эксплуатацию буквально на прошлой неделе. Территория двора огорожена по периметру дома и оснащена камерами слежения. Для удобства жителей установлена IP-домофония с функцией управления через планшет или смартфон. Этот дом тоже имеет свои особенности. Здесь применен стандарт "сквозного" подъезда по опыту европейских и российских строительных компаний, когда в дом можно попасть и с улицы, и с паркинга или со двора. При этом застройщик старается сделать так, чтобы нигде не было ступеней, для удобства людей с ограниченными физическими возможностями.

"Здесь также установлен стандартный тепловой узел. Раньше, если помните, все в подвале было, все гниет и ржавеет. А здесь температурный режим прописан, стандартизированные насосы Grundfos и Danfoss, принудительная вентиляция, раньше была естественная, была сырость и все ржавело. А сейчас такой стандарт на каждом объекте. Чистота, порядок", – сказал Амангельды Омаров.

Еще одна особенность дома – комната для приема гостей именно для жителей этого дома.

"Главная достопримечательность Avenue-5 - общая гостиная на цокольном этаже на 24 посадочных места, которой может воспользоваться любой житель дома. В специально оборудованном помещении с общим меблированным залом, санузлом и кухней можно провести небольшое застолье, пригласив туда гостей. Кроме того, помещение оборудовано мультифункциональной акустической системой с караоке. Это совершенно новый стандарт качества жизни, который пришел в Астану, в Казахстан", – говорит председателя правления холдинга BI Group Development.

Но по-настоящему "умным" можно назвать жилой комплекс BI City Seoul из 940 квартир. Чтобы попасть в помещение, не используются ключи и другие традиционные средства обеспечения доступа. Двери открываются посредством системы распознавания лица. В эту же систему можно внести данные автомобиля, и ворота паркинга будут открываться автоматически. Для всех остальных, чьих данных нет в системе, доступ в помещение будет запрещен.

То же самое касается и квартир. Привычных ключей также нет. Дверь открывается автоматически после введения в специально установленное табло на двери 4-значного кода. В самой квартире есть датчики тепла, влажности, света. Есть даже датчик закрытия воды при ее утечке.

"В домах устанавливают датчик, который сигнализирует о том, что в доме произошла утечка воды. Но наша "фишка" в том, что можно, находясь в офисе, через приложение выключить задвижку. Плюс все данные о расходе воды, электричества, света передаются в единый для трех жилых комплексов диспетчерский центр. На стадии разработки идет голосовое управление не только светом, но и телевизором. Таким образом, можно будет, находясь в ванной или на кухне, переключать каналы голосом.

Помимо этого, двор дома оформлен ландшафтным дизайном в корейском стиле, а охранная будка выведена из паркинга во двор.

Еще один новый стандарт, введенный в рамках этого дома, – спортивная зона "два в одном", то есть летом это футбольное поле, а зимой – хоккейный корт.

Единственная просьба от застройщиков – пересмотреть СНиПы по количеству балконов, кладовых помещений в жилых комплексах и установке мусорных площадок.

Бахыт Султанов все предложения строителей поддержал и поручил рассмотреть с привлечением специалистов управления горархитектуры.

"Нужно посмотреть и лучшие стандарты, внедряемые на объектах BI Group, распространить в городе", – сказал аким Астаны.

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