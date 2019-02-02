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"Барыс" забросил восемь шайб в ворота "Йокерита"

После этой победы "Барыс", набрав 77 очков, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото : hcbarys.kz2 февраля 2019, 19:31

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома переиграл финский "Йокерит" — 8:2, сообщает Sports.kz.

Гости первыми вышли вперед усилиями Сакари Маннинена, но довольно быстро его сравнял Алихан Асетов. Во второй части перевес в сторону хозяев сделал Брэндон Боченски, Петер Регин выровнял положение, а Андре Петерссон позволил астанчанам уйти с перевесом перед заключительной двадцатиминуткой. Роман Старченко поставил соперников в трудное положение, а все вопросы сняли оформивший дубль Петерссон и Никита Михайлис, итог подвели Егор Петухов и Мэттью Фрэттин. 8:2 — астанчане намного сильнее.

4 февраля "Барыс" в Уфе сыграет с "Салаватом Юлаевым".


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