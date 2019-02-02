Землетрясение произошло в 860 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана.

2 февраля 2019 года в 18 час 04 мин 39 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 860 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.



Энергетический класс землетрясения 13.5.

Магнитуда MPV 6.8.

Координаты эпицентра 36.95° с.ш. 70.96° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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