Землетрясение произошло в 860 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана.
Фото : Kölner Stadt-Anzeiger2 февраля 2019, 19:49
2 февраля 2019 года в 18 час 04 мин 39 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 860 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 13.5.
Магнитуда MPV 6.8.
Координаты эпицентра 36.95° с.ш. 70.96° в.д.
Глубина 180 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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