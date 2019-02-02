Британка требует от Конора Макгрегора тест на отцовство

Девушка утверждает, что не нуждается в деньгах спортсмена, но хочет доказать, что он является отцом ее дочери.

26-летняя жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что у нее есть дочь от знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает РИА Новости.

В разговоре с изданием Daily Mirror девушка рассказала о том, что познакомилась с ирландцем в 2017 году, когда спортсмен приехал в Ливерпуль, чтобы поприсутствовать на скачках.

По словам Мюррей, она встретила Макгрегора в одном из ночных клубов. Вскоре окружение бойца пригласило ее в отель Hilton, чтобы продолжить веселье. В гостиничном номере Макгрегора девушка попросила ирландца о совместной фотографии.

"Я помню, что спрашивала, есть ли у него девушка. А он говорил, что они то сходятся, то расходятся уже много лет. Мы переспали. Честно говоря, за всю ночь мы так и не уснули. Вы же понимаете, о чем я", - пояснила Мюррей.

Она добавила, что спустя два дня она получила звонок от Макгрегора и они вновь провели время в гостинице.

"Мне не нужны его деньги. Я просто хочу доказать, что он является отцом моей дочери и я не лгу", - резюмировала Мюррей.

В начале января Макгрегор сообщил, что у них с женой родился второй ребенок. Он опубликовал фотографию, на которой он и его старший сын Джейк забирают из больницы малыша.

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