Генерал ВВС Венесуэлы присягнул Гуаидо

Видеоролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны, сообщает РИА Новости.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 февраля 2019 г.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

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