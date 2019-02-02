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Генерал ВВС Венесуэлы присягнул Гуаидо

Видеоролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

Фото : Скриншот с видео2 февраля 2019, 20:32

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны, сообщает РИА Новости.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

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