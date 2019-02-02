Полицейские Петропавловска рассказали, как не стать жертвой карманников

80% карманных краж совершаются в отношении женщин.

Петропавловские полицейские рассказали, где чаще всего орудуют карманники и как не стать жертвой преступника, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в городе пока зарегистрировали три карманных кражи. Все они произошли в общественном транспорте.

Полицейские говорят, что площадкой для криминального промысла воров-карманников служит общественный транспорт, торговые дома и рынки. С ноября 2014 года на центральном рынке Петропавловска действует оперативно-поисковое отделение полиции. В его составе 5 сотрудников, которые ежедневно следят за обстановкой в торговых рядах и павильонах с помощью камер видеонаблюдения. По словам стражей порядка, результат положительный: в последние годы карманники стали опасаться орудовать в местах видеофиксации.

Оперативники отмечают, что разглядеть карманника в толпе практически невозможно. Процесс отлажен и не всегда можно заметить, что кража совершена. Вором-карманником не обязательно может быть мужчина. Им могут оказаться и подросток, и женщина вполне приличного вида.

"Обычно карманники активно орудуют на рынках и в общественном транспорте с 7 до 10 часов утром и с 17 до 19 часов вечером. В основном их интересуют кошельки и сотовые телефоны. Уберечься от них можно, если вы будете собраны и внимательны в часы пик в общественном транспорте, в очередях магазинов и в других многолюдных местах", - отметил начальник управления полиции города Петропавловска Жандос Мухатов.

В числе универсальных советов: в транспорте держать сумку в руках перед собой, никогда не носить в заднем кармане деньги или сотовые телефоны, в людных местах не пересчитывать содержимое кошелька.

"Анализ показывает, что 80% карманных краж совершаются в отношении женщин. Злоумышленники руководствуются тем, что представительницы слабого пола более слабы физически", - добавили в пресс-службе.

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