Актрисы, которые ради роли кардинально изменили свою внешность

В индустрии кино внешность актрисы играет важную роль. Но иногда по сценарию фильма требуются серьезные изменения в образе голливудских красоток, на которые они идут не раздумывая. Чаще всего именно такие роли приносят актрисам известность и награды.

Хотя, надо сказать, изменения могут быть разительными.

Но за это мы и любим талантливых актеров: они не боятся играть необычных, смешных или, наоборот, сильных личностей.

Сигурни Уивер "Чужой 3" (1992)

Создатели фильма решили, что эффектнее в борьбе с инопланетным чудовищем Сигурни будет смотреться лысой. Но так как волосы у нее стали отрастать, пока продюсеры решали еще доснимать материал, Уивер потребовала еще $40 тыс. за предложение еще раз побрить голову. Поэтому продюсеры решили обойтись париком.

Деми Мур "Солдат Джейн" (1997)

Роль лейтинанта Джордан О’ Нил принесла Деми Мур долгожданную славу. Свои прекрасные волосы Деми сбрила прямо в кадре.

Рене Зеллвегер "Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Для роли пухленькой и забавной Бриджит Рене пришлось поправиться на 15 кг. Но жертвы со стороны актрисы были не напрасны. Фильм принес ей большой успех. После съемок Рене принялась активно возвращать свою прежнюю форму, а в последней части "Дневника Бриджит Джонс" она категорически отказалась снова полнеть.

Натали Портман "V — значит Вендетта" (2005)

Режиссер Джеймс МакТиг выбрал именно Натали из всех остальных претенденток. Актриса, не колеблясь, побрилась налысо и мир обрел еще один знаковый образ.

Руни Мара "Девушка с татуировкой дракона" (2011)

Перед началом съемок у актрисы не были проколоты даже уши. Но для роли детектива-неформала Руни Маре пришлось сделать пирсинг везде, где требовалось по сценарию.

Наоми Гроссман "Американская история ужасов" (2012)

На грим для роли в сериале "Американская история ужасов" у актрисы Наоми Гроссман уходило по три часа каждый день. Ей пришлось не только сбрить волосы, но и носить накладные нос, уши и зубы, а также тщательно проработать мимику и жесты.

Синтия Никсон, спектакль Wit (2012)

Wit — это бродвейская постановка о женщине, которая борется с раком. Эта роль была очень важна для Синтии, так как ей самой пришлось бороться с раком молочной железы в 2006 году.

Тильда Суинтон "Отель "Гранд Будапешт" (2014)

Тильда Суинтон всегда удивляла своей необычной внешностью и экстравагантностью. Но, пожалуй, роль 84-летней хозяйки отеля, самая впечатляющая за всю ее карьеру.

Мерил Стрип "Чем дальше в лес…" (2014)

Стильная и харизматичная Мерил Стрип в образе злой ведьмы способна напугать всех только одним своим видом. Даже без применения колдовских чар.

Шарлиз Терон "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)

Такое весьма смелое преображение привело Шарлиз к невероятному успеху.

Мария Кожевникова "Батальонъ" (2015)

Сценарий фильма тронул Марию до глубины до души. Ее не испугало даже бритье головы. Тем более, что это было не самое тяжелое на съемках. Ей приходилось выдерживать бег в противогазах, обращение с оружием, тяжелые погодные условия.

Источник: tyisho.com

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