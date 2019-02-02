Несколько машин сошли с трассы Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ

Водители отмечают, что качество дорожного полотна на данной трассе оставляет желать лучшего.

В Сети появились фото и видео последствий ДТП на дороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

1 февраля как минимум четыре транспортных средства сошли с трассы по направлению из областного центра в Шемонаиху.

В соцсетях распространилась видеозапись, свидетельствующая о том, что в аварийной ситуации оказался автобус с пассажирами рейсом "Барнаул — Усть-Каменогорск". По сведениям очевидцев, рейсовый транспорт около пяти часов утра сошел с трассы и опрокинулся на бок. "Все живы", — сообщают авторы ролика.

В этот же день в кювет занесло большегруз. Пока неясно, при каких обстоятельствах это произошло. На видео видно, что недалеко от места происшествия с грузовиком с дороги сошли также два легковых автомобиля.

Водители, к слову, отмечают, что качество дорожного полотна на данной трассе оставляет желать лучшего.

"Когда у нас, наконец, станут чистить и подсыпать дороги?", — риторическим вопросом задаются пользователи соцсети.

Фото и видео "ОСА" Усть-Каменогорск

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