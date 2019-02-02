Сурок Фил предсказал раннюю весну

На традиционные мероприятия по случаю Дня сурка в Панксутони приехали около 25 тыс. туристов.

Американский "народный метеоролог" сурок Фил из городка Панксутони в штате Пенсильвания предсказал в субботу раннюю весну, сообщает ТАСС.

В 07:25 членами городского клуба, называемого "Внутренним кругом", 10-килограммовый пушистый "метеоролог" был извлечен из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно местному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то, по народному поверью, это означает, что зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Как сообщила в разговоре с корреспондентом ТАСС представитель "Клуба сурка" Джулия Хатмакер, честь оглашать метеопрогноз доверена председателю "Внутреннего круга" Биллу Дили. "Погода в Панксутони стоит холодная, ночью температура опускается до минус 13 градусов Цельсия, а днем - до минус 4", - добавила она. Тем не менее, по ее словам, на традиционные мероприятия по случаю Дня сурка в город приехали около 25 тыс. туристов, которые могут осмотреть музей в "Клубе сурка", полюбоваться на ледяные скульптуры на центральной площади города, прокатиться на санях, попробовать передвигаться по снегу на снегоступах.

Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, и переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого - "Панксутони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды".

По данным интернет-портала Penn.live, первым идею отмечать "День сурка" выдвинул в 1886 году издатель местной газеты Punxsutawney Spirit, а в 1899 году в городке был создан "Клуб сурка" и началось ежегодное паломничество на Гобблер-Ноб, где расположена "официальная резиденция" предсказателя. Как отметил в канун начала церемонии Рон Плауша, на которого возложена ответственность за содержание сурка, "после того, как Фила извлекают из норы, его сажают на специальный пенек, и он сообщает председателю "Внутреннего круга" своей прогноз". "Фил, как известно, никогда не ошибается, однако, к сожалению, иногда председатель "Внутреннего круга" неверно понимает прогноз", - добавил он. В среднем прогнозы "народного метеоролога" сбываются в 40% случаев.

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