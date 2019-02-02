В полиции Уральска прокомментировали задержание в центре города

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудниками УБН департамента полиции за сбыт наркотического средства был задержан мужчина.

1 февраля в 18:30 в районе торгового дома "Сити центр" был задержан мужчина за сбыт наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Мой ГОРОД".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБН департамента полиции за сбыт наркотического средства был задержан мужчина, у которого было изъято более 60 граммов марихуаны.

- По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств психотропных веществ, их аналогов". Задержание производилось с привлечением сотрудников СОБР, в целях ограничений действии задержанного и обеспечении общественного порядка, - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором снято, как полицейские и спецназ проводят задержание.

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