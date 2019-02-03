В США прокомментировали решение России по ракетному договору

Представитель Госдепа напомнил, что в течение последних 60 дней Вашингтон продолжал взаимодействовать с Москвой и союзниками по поводу ДРСМД.

В Госдепартаменте прокомментировали решение России приостановить свое участие в договоре РСМД, после того как это сделали США, сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора", — заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

В противном случае договор прекратит свое действие, добавил он.

Представитель Госдепа напомнил, что в течение последних 60 дней Вашингтон продолжал взаимодействовать с Москвой и союзниками по поводу ДРСМД.

"Мы предоставили России в письменном виде конкретные шаги, которые она могла бы предпринять, чтобы вернуться к соблюдению и спасти договор РСМД. Только полное и поддающееся проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и связанного с ними оборудования решит проблему нарушения Россией договора", — отметил дипломат.

Он также повторил тезис о том, что "это последняя возможность России вернуться к соблюдению" ДРСМД и что ответственность за его сохранение "полностью лежит на России".

Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг стал зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов, которые накануне объявили о выходе из соглашения. Вашингтон требовал от Москвы уничтожить ракету 9М729, так как она якобы нарушает условия ДРСМД. Минобороны в ответ организовало брифинг, на котором военные продемонстрировали ракету и рассказали о ее характеристиках. США проигнорировали мероприятие.

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