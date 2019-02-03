Автомобиль Toyota насмерть сбил пешехода на Капшагайской трассе

Водитель пытался помочь пострадавшему, но было уже поздно.

Наезд на пешехода произошел на Капшагайской трассе не доезжая село Шенгельды, примерно в 100 км Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Toyota Camry двигался по трассе, когда, по его словам, на дорогу, перепрыгнув через барьерное ограждение, неожиданно выбежал человек.

Дорога в этом месте не освещена. Водитель затормозил поздно, произошло столкновение. К тому же, по его словам, мужчина "будто напрыгнул на машину".

Водитель пытался остановить проезжавшие автомобили, чтобы кто-нибудь сообщил по телефону о случившемся и возможно оказал помощь, так как своего телефона у него с собой не было, но никто не остановился.

Водитель загрузил мужчину в салон и повез к ближайшему полицейскому посту, где и сообщил о произошедшем. Сотрудники дорожной полиции констатировали, что пострадавший скончался.

Личность пешехода устанавливается, так как никаких документов при нем не было обнаружено. Во всех причинах произошедшего разбираются криминалисты.

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