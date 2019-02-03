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Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру

Россиянин признался, что видит себя только в этом промоушене, но допустил возможность сотрудничества с другими организациями в случае перехода в бокс.

Фото : Cell Code3 февраля 2019, 01:09

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит "Матч ТВ".

"Если я хочу конкурировать на высоком уровне, то мне придется остаться. Все лучшие бойцы мира — здесь", — заявил Нурмагомедов в ответ на вопрос о том, возможен ли его уход из UFC.

Россиянин признался, что видит себя только в этом промоушене, но допустил возможность сотрудничества с другими организациями в случае перехода в бокс.

30 января отец бойца Абдулманап Нурмагомедов выступил с заявлением о том, что после истечения действующего контракта с UFC сын уйдет из промоушена. "Подеремся с кем-нибудь и постараемся стать свободными", — отметил он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В октябре 2018-го он провел первую защиту титула против ирландца Конора Макгрегора. После схватки российский боец затеял драку с секундантами соперника. По итогам разбирательства Атлетическая комиссия штата Невада наказала его девятимесячной дисквалификацией (истекает в июле 2019 года) и штрафом в размере 500 тысяч долларов.

Источник: Lenta.ru


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