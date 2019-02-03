Служебная собака помогла найти потерявшегося ребенка в Уральске

За пять лет службы пес не раз участвовал в поиске и задержании вооруженных преступников.

В Уральске бойцы Нацгвардии с помощью служебной собаки смогли найти пропавшего пятилетнего мальчика. После поиска напуганного ребенка нашли около двух километрах от дома, возле школы-гимназии №34 имени А. Тайманова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Инцидент произошел вечером 31 января. К гвардейцам обратился житель Уральска, который рассказал, что его ребенок пропал, когда играл около дома. Он не смог самостоятельно найти сына и поэтому обратился к военнослужащим Нацгвардии.

Ориентировку незамедлительно передали всем службам и патрулям. Войсковые наряды начали поиск ребенка по всем микрорайонам города.

Ближайший войсковой наряд в составе начальника патруля Эльдара Жумагелдина, патрульных Даниила Челнакова, Айбека Абдулаева и специалиста-кинолога рядового Салауата Янсуфина, вместе со служебно-розыскной собакой "Кармэн" нес службу по охране общественного порядка в микрорайоне "Северо-Восток", где потерялся ребенок.

Родные мальчика предоставили кинологу и его четвероногому помощнику его кофту. Понюхав ее, пес быстро сориентировался и взял по запаху след. Кинолог со своим питомцем пошли по следу прочесывали улицы и обследовали дома микрорайона.

Немецкая овчарка привела их ко двору школы-гимназии №34, где солдаты увидели плачущего малыша. Ребенок подходил по ориентировке. В целости и сохранности малыша доставили домой и передали в руки родителей.

Это далеко не единственная заслуга Кармэна. За пять лет службы он не раз участвовал в поиске и задержании вооруженных преступников.

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