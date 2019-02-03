Пенсионер построил горку для детей в СКО и стал знаменитым

К нему во двор приезжают из разных сёл, и даже городские дети просят родителей отвезти их к дяде Юре.

Один из тысячи североказахстанских пенсионеров в одночасье стал знаменитым на всю область и далеко за её пределами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Житель аула Бесколь построил возле дома, казалось бы, обычную детскую горку, но, как выяснилось позже, такой больше нет нигде в округе. Теперь к нему во двор приезжают из разных сёл, и даже городские дети просят родителей отвезти их к дяде Юре.

Дяде Юре 70 лет. Пенсионер построил возле своего дома горку для сельской детворы. И каждый день за ней ухаживает.

- У бабушки выкрал одну старую тяпку, пошел приварил ручку, все нормально у меня получилось, ещё щётку пойду куплю, - рассказал Юрий Краснопёр.

В ход пошло всё – старые ковры, разбитые вёдра, и даже ёлку из своего сада спилил – на радость детям.

Жители Бесколя старания дяди Юры оценили, вечерами пропадают на горке, а обычный сельский пенсионер в одно мгновенье стал знаменитым.

Детей Юрий Адамович любит. У него трое внуков, правда, живут они далеко. Но все местные ребятишки стали уже как родные. И готовы во всём помогать пенсионеру.

На следующий год пенсионер планирует сделать возле горки большой каток.

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