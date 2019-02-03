Коалиция США нанесла удар по сирийским военным

В результате была уничтожена артиллерийская установка сирийской армии, двое военных были ранены.

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по военным сирийской армии, передает Lenta.ru.

Атака произошла в районе города Бу-Кемаль на востоке Сирии около 23:30 по местному времени (03:30 по времени Астаны). В результате была уничтожена артиллерийская установка сирийской армии, двое военных были ранены.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане).

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года наносит в Сирии удары по позициям террористов без официального разрешения Дамаска. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе сирийского правительства.

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