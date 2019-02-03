В Египте нашли древний некрополь с 40 мумиями

Кроме того, найдены керамические изделия, несколько погребальных масок.

Древнее кладбище обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Габаль в провинции эль-Минья в центральной части Египта, сообщило национальное министерство по делам древностей, передает РИА Новости.

Археологическая миссия университета эль-Миньи и министерства по делам древностей при раскопках комплекса Туна эль-Габаль обнаружила кладбище, включающее три гробницы с каменными саркофагами, а также порядка сорока хорошо сохранившихся мумий, в их числе десять - детских.

Кроме того, найдены керамические изделия, несколько погребальных масок. В министерстве уточнили, что находка относится к греко-римскому периоду в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры.

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