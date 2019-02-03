Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Египте нашли древний некрополь с 40 мумиями

Кроме того, найдены керамические изделия, несколько погребальных масок.

Фото : AFP 2019 / Khaled Desouki3 февраля 2019, 07:54

Древнее кладбище обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Габаль в провинции эль-Минья в центральной части Египта, сообщило национальное министерство по делам древностей, передает РИА Новости.

Археологическая миссия университета эль-Миньи и министерства по делам древностей при раскопках комплекса Туна эль-Габаль обнаружила кладбище, включающее три гробницы с каменными саркофагами, а также порядка сорока хорошо сохранившихся мумий, в их числе десять - детских.

Кроме того, найдены керамические изделия, несколько погребальных масок. В министерстве уточнили, что находка относится к греко-римскому периоду в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты