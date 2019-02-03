Наставник "Барыса" проговорился о роли кумыса в подготовке к играм

Недавно форвард астанинского клуба Кёртис Волк заявил, что кумыс вошёл в его ежедневный рацион.

Главный тренер астанинского "Барыса" Андрей Скабелка после разгромной победы в матче КХЛ над финским "Йокеритом" со счётом 8:2 рассказал о некоторых деталях подготовки к играм, передает Sports.kz.

Отвечая на вопрос, правда ли, что команда готовится к играм с помощью кумыса, сказал: "Да, конечно, это правда".

Напомним, недавно форвард астанинского клуба Кёртис Волк заявил, что кумыс вошёл в его ежедневный рацион.

На данный момент в активе "Барыса" 75 очков и он идет третьем месте Восточной конференции.

4 февраля подопечные Скабелки в Уфе сыграют с "Салаватом Юлаевым".

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