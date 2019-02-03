Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Раскрыт план по эвакуации Елизаветы II на случай беспорядков после Brexit

Такой план был разработан в 1962 году во время холодной войны.

Фото : 24smi.org3 февраля 2019, 09:17

В случае, если при Brexit без сделки начнутся беспорядки в Лондоне, королева Великобритании Елизавета II будет эвакуирована, передает Lenta.ru.

По информации издания, такой план был разработан в 1962 году во время холодной войны. В последние несколько недель он был адаптирован под современные реалии. Предполагается, что королева и другие члены семьи будут эвакуированы в секретные дома за пределами Лондона.

Ранее 27 января сообщалось, что правительство Великобритании допускает введение военного положения для предотвращения хаоса из-за «жесткого» Brexit. Британские министры обсуждали возможность применения Акта о чрезвычайных ситуациях 2004 года в случае беспорядков. Согласно ему, в стране могут ввести комендантский час, ограничить свободу передвижений граждан, конфисковать имущество и подавлять беспорядки с помощью военных.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты